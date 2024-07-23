Türkiye Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Tutma Kararı Aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gerçekleştirdiği son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmedi.

Piyasalara Etkisi

Kurul, faiz oranını %50 seviyesinde tutarak mevcut para politikası uygulamalarını devam ettirme kararı aldı. Bu durum, piyasalarda beklentilerin korunmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Sonuç olarak, Merkez Bankası'nın bu kararı, enflasyon ile mücadele ve ekonomik istikrar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.