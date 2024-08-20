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Türkiye Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Tutma Kararı Aldı

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 seviyesinde korudu.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 14:01
Türkiye Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Tutma Kararı Aldı

Türkiye Merkez Bankası Faiz Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu, ekonominin durumunu değerlendirerek, politika faizi olarak bilinen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %50 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

Kararın Arkasındaki Sebepler

Kurul, mevcut ekonomik koşular ve piyasa dinamikleri doğrultusunda bu kararı alarak, enflasyon ve finansal istikrarı koruma amacını güttüğünü açıkladı.

Ekonomik İstikrar İçin Strateji

Merkez Bankası'nın bu adımı, para politikası doğrultusunda istikrarı sağlamak ve enflasyonu kontrol altında tutmak amacı taşımaktadır. Uzmanlar, faiz oranlarının sabit tutulmasının piyasalara olumlu etkiler yaratacağı öngörüsünde bulunmaktadır.

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