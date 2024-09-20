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Türkiye Merkez Bankası'ndan Döviz Kurları Hakkında Bilgilendirme

TCMB'nin alım satıma konu olmayan döviz kurlarını güncel verilerle paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 15:52
Türkiye Merkez Bankası'ndan Döviz Kurları Hakkında Bilgilendirme

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler ile ilgili bilgi amaçlı bir kur tablosu yayınladı. İşte o tablo:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03530
ALL Arnavutluk Lek'i 0.38205
BHD Bahreyn Dinarı 90.1782
BDT Bangladeş Takası 0.28438
BAM Bosna-Hersek Markı 19.3452
BWP Botsvana Pulası 2.5726
BRL Brezilya Reali 6.2592
DZD Cezayir Dinarı 0.25688
CZK Çek Korunası 1.5128
IDR Endonezya Rupisi 0.00224
MAD Fas Dirhemi 3.5051
PHP Filipin Pesosu 0.61056
ZAR Güney Afrika Randı 1.9370
GEL Gürcistan Lari 12.4619
INR Hindistan Rupisi 0.40673
HKD Hong Kong Doları 4.3607
IQD Irak Dinarı 0.02594
ISK İzlanda Kronu 0.24905
KZT Kazakistan Tengesi 0.07083
KES Kenya Şilini 0.26344
COP Kolombiya Pesosu 0.00817
LYD Lübnan Dinarı 7.1571
HUF Macar Forinti 0.09631
MKD Makedonya Dinarı 0.61570
MYR Malezya Ringgiti 8.0817
MXN Meksika Pesosu 1.7525
EGP Mısır Lirası 0.70026
MDL Moldova Leyi 1.9475
NAD Namibya Doları 1.9369
NGN Nijerya Naira 0.02073
UZS Özbekistan Somu 0.00267
PEN Peru Yeni Solu 9.0653
PLN Polonya Zlotisi 8.8700
RSD Sırp Dinarı 0.32393
SGD Singapur Doları 26.3001
SDG Sudan Poundu 0.05659
SYR Suriye Lirası 0.00261
SZL Svaziland Lilangeni 1.9377
THB Tayland Bahtı 1.0284
TND Tunus Dinarı 11.2283
TMT Türkmenistan Manatı 9.7104
UAH Ukrayna Hryvnası 0.82233
OMR Umman Riyali 88.2658
JOD Ürdün Dinarı 47.9318
VND Vietnam Dongu 0.00138
ILS Yeni İsrail Şekeli 9.0106
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0618
NZD Yeni Zelanda Doları 21.1701

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