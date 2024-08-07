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Türkiye Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları

TCMB tarafından belirlenen güncel döviz kurlarını öğrenin.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 15:40
Türkiye Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları

Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da döviz kurlarını belirledi. İşte detaylar:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 33.4965 33.5568 33.4730 33.6072
1 AVUSTRALYA DOLARI 21.9223 22.0652 21.8214 22.1976
1 DANİMARKA KRONU 4.8932 4.9172 4.8897 4.9285
1 EURO 36.5731 36.6390 36.5475 36.6940
1 İNGİLİZ STERLİNİ 42.5049 42.7265 42.4752 42.7906

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur
1 ABD DOLARI 1.5244
1 AVUSTRALYA DOLARI 6.8349
1 DANİMARKA KRONU 0.8598
1 İSVİÇRE FRANGI 10.46
1 İSVEÇ KRONU 147.08

Not: Bu kurlar, döviz piyasasında oluşan güncel koşullara göre değişebilir.

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