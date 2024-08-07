Türkiye Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları

Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da döviz kurlarını belirledi. İşte detaylar:
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|33.4965
|33.5568
|33.4730
|33.6072
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|21.9223
|22.0652
|21.8214
|22.1976
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.8932
|4.9172
|4.8897
|4.9285
|1
|EURO
|36.5731
|36.6390
|36.5475
|36.6940
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|42.5049
|42.7265
|42.4752
|42.7906
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.5244
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|6.8349
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.8598
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|10.46
|1
|İSVEÇ KRONU
|147.08
Not: Bu kurlar, döviz piyasasında oluşan güncel koşullara göre değişebilir.