Türkiye Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları Bilgisi

TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma tabi olmayan dövizlere yönelik bilgi amaçlı güncel kur tablosunu yayınladı. İşte bu tablonun detayları:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03574
|ALL
|Arnavutluk Lek'i
|0.37030
|BHD
|Bahrain Dinarı
|89.1551
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28600
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|18.8759
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.5052
|BRL
|Brezilya Real'i
|6.1462
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.25041
|CZK
|Çek Korunası
|1.4691
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00214
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.4406
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.58976
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.8672
|GEL
|Gürcistan Lari
|12.4693
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.40033
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.3124
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02565
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.24333
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07015
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00837
|LYD
|Lübnan Dinarı
|7.0088
|HUF
|Macar Forinti
|0.09380
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.60121
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7.5772
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7858
|EGP
|Mısır Lirası
|0.68679
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9148
|NAD
|Namibya Doları
|1.8672
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02114
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00266
|PEN
|Peru Yeni Solu
|8.9887
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.6449
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.31627
|SGD
|Singapur Doları
|25.5113
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05596
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00258
|SZL
|Svaiziland Lilangeni
|1.8672
|THB
|Tayland Bahtı
|0.96179
|TND
|Tunus Dinarı
|10.9623
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.6019
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.81705
|OMR
|Umman Riyali
|87.3987
|JOD
|Ürdün Dinarı
|47.3975
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00134
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|9.0635
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0408
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|20.2082
Yukarıda belirtilen dövizlerin Türk Lirası karşılığı hakkında detaylı bilgiler TCMB tarafından güncellenmektedir ve yatırım kararlarınızda dikkate almanız önerilmektedir.