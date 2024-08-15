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Türkiye Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları Bilgisi

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını belirledi. İşte detaylı tablosu.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:51
Türkiye Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları Bilgisi

TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma tabi olmayan dövizlere yönelik bilgi amaçlı güncel kur tablosunu yayınladı. İşte bu tablonun detayları:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03574
ALL Arnavutluk Lek'i 0.37030
BHD Bahrain Dinarı 89.1551
BDT Bangladeş Takası 0.28600
BAM Bosna-Hersek Markı 18.8759
BWP Botsvana Pulası 2.5052
BRL Brezilya Real'i 6.1462
DZD Cezayir Dinarı 0.25041
CZK Çek Korunası 1.4691
IDR Endonezya Rupisi 0.00214
MAD Fas Dirhemi 3.4406
PHP Filipin Pesosu 0.58976
ZAR Güney Afrika Randı 1.8672
GEL Gürcistan Lari 12.4693
INR Hindistan Rupisi 0.40033
HKD Hong Kong Doları 4.3124
IQD Irak Dinarı 0.02565
ISK İzlanda Kronu 0.24333
KZT Kazakistan Tengesi 0.07015
COP Kolombiya Pesosu 0.00837
LYD Lübnan Dinarı 7.0088
HUF Macar Forinti 0.09380
MKD Makedonya Dinarı 0.60121
MYR Malezya Ringgiti 7.5772
MXN Meksika Pesosu 1.7858
EGP Mısır Lirası 0.68679
MDL Moldova Leyi 1.9148
NAD Namibya Doları 1.8672
NGN Nijerya Nairası 0.02114
UZS Özbekistan Somu 0.00266
PEN Peru Yeni Solu 8.9887
PLN Polonya Zlotisi 8.6449
RSD Sırp Dinarı 0.31627
SGD Singapur Doları 25.5113
SDG Sudan Poundu 0.05596
SYR Suriye Lirası 0.00258
SZL Svaiziland Lilangeni 1.8672
THB Tayland Bahtı 0.96179
TND Tunus Dinarı 10.9623
TMT Türkmenistan Manatı 9.6019
UAH Ukrayna Hryvnası 0.81705
OMR Umman Riyali 87.3987
JOD Ürdün Dinarı 47.3975
VND Vietnam Dongu 0.00134
ILS Yeni İsrail Şekeli 9.0635
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0408
NZD Yeni Zelanda Doları 20.2082

Yukarıda belirtilen dövizlerin Türk Lirası karşılığı hakkında detaylı bilgiler TCMB tarafından güncellenmektedir ve yatırım kararlarınızda dikkate almanız önerilmektedir.

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