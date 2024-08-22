Türkiye Merkez Bankası'nın Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan döviz kurlarına yönelik bilgi amaçlı bir kur tablosu yayınladı. Aşağıda bu tablonun detayları yer almaktadır.

Döviz Kurları Tablosu

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03589 ALL Arnavutluk Leki 0.37761 BHD Bahreyn Dinarı 89.9133 BDT Bangladeş Takası 0.28352 BAM Bosna-Hersek Markı 19.2435 BWP Botsvana Pulası 2.5343 BRL Brezilya Reali 6.1922 DZD Cezayir Dinarı 0.25309 CZK Çek Korunası 1.5041 IDR Endonezya Rupisi 0.00217 MAD Fas Dirhemi 3.5050 PHP Filipin Pesosu 0.60148 ZAR Güney Afrika Randı 1.8847 GEL Gürcistan Lari 12.5254 INR Hindistan Rupisi 0.40359 HKD Hong Kong Doları 4.3457 IQD Irak Dinarı 0.02586 ISK İzlanda Kronu 0.24774 KZT Kazakistan Tengesi 0.07060 KES Kenya Şilini 0.26264 COP Kolombiya Pesosu 0.00841 LYD Libya Dinarı 7.0892 HUF Macar Forinti 0.09575 MKD Makedonya Dinarı 0.61196 MYR Malezya Ringgiti 7.7390 MXN Mexika Pesosu 1.7540 EGP Mısır Lirası 0.69457 MDL Moldova Leyi 1.9444 NAD Namibya Doları 1.8847 NGN Nijerya Nairası 0.02151 UZS Özbekistan Somu 0.00268 PEN Peru Yeni Solu 9.0371 PLN Polonya Zlotisi 8.8154 RSD Sırp Dinarı 0.32217 SGD Singapur Doları 25.9020 SDG Sudan Poundu 0.05642 SYR Suriye Lirası 0.00261 SZL Svaziland Lilangeni 1.8847 THB Tayland Bahtı 0.98477 TND Tunus Dinarı 11.1169 TMT Türkmenistan Manatı 9.6812 UAH Ukrayna Hryvnası 0.82076 OMR Umman Riyali 88.0086 JOD Ürdün Dinarı 47.7872 VND Vietnam Dongu 0.00136 ILS İsrail Şekeli 9.1026 TWD Yeni Tayvan Doları 1.0591 NZD Yeni Zelanda Doları 20.8420

Yukarıda belirtilen döviz kurları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sağlanan resmi verilerdir. Yatırımcılar ve finansal kuruluşlar için önemli bir referans kaynağı oluşturmaktadır.