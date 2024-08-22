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Türkiye Merkez Bankası'nın Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB tarafından açıklanan alım satıma konu olmayan döviz kurlarını içeren güncel tablo.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:11
Türkiye Merkez Bankası'nın Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan döviz kurlarına yönelik bilgi amaçlı bir kur tablosu yayınladı. Aşağıda bu tablonun detayları yer almaktadır.

Döviz Kurları Tablosu

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03589
ALL Arnavutluk Leki 0.37761
BHD Bahreyn Dinarı 89.9133
BDT Bangladeş Takası 0.28352
BAM Bosna-Hersek Markı 19.2435
BWP Botsvana Pulası 2.5343
BRL Brezilya Reali 6.1922
DZD Cezayir Dinarı 0.25309
CZK Çek Korunası 1.5041
IDR Endonezya Rupisi 0.00217
MAD Fas Dirhemi 3.5050
PHP Filipin Pesosu 0.60148
ZAR Güney Afrika Randı 1.8847
GEL Gürcistan Lari 12.5254
INR Hindistan Rupisi 0.40359
HKD Hong Kong Doları 4.3457
IQD Irak Dinarı 0.02586
ISK İzlanda Kronu 0.24774
KZT Kazakistan Tengesi 0.07060
KES Kenya Şilini 0.26264
COP Kolombiya Pesosu 0.00841
LYD Libya Dinarı 7.0892
HUF Macar Forinti 0.09575
MKD Makedonya Dinarı 0.61196
MYR Malezya Ringgiti 7.7390
MXN Mexika Pesosu 1.7540
EGP Mısır Lirası 0.69457
MDL Moldova Leyi 1.9444
NAD Namibya Doları 1.8847
NGN Nijerya Nairası 0.02151
UZS Özbekistan Somu 0.00268
PEN Peru Yeni Solu 9.0371
PLN Polonya Zlotisi 8.8154
RSD Sırp Dinarı 0.32217
SGD Singapur Doları 25.9020
SDG Sudan Poundu 0.05642
SYR Suriye Lirası 0.00261
SZL Svaziland Lilangeni 1.8847
THB Tayland Bahtı 0.98477
TND Tunus Dinarı 11.1169
TMT Türkmenistan Manatı 9.6812
UAH Ukrayna Hryvnası 0.82076
OMR Umman Riyali 88.0086
JOD Ürdün Dinarı 47.7872
VND Vietnam Dongu 0.00136
ILS İsrail Şekeli 9.1026
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0591
NZD Yeni Zelanda Doları 20.8420

Yukarıda belirtilen döviz kurları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sağlanan resmi verilerdir. Yatırımcılar ve finansal kuruluşlar için önemli bir referans kaynağı oluşturmaktadır.

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