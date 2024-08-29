Türkiye Merkez Bankası Rezervleri 150 Milyar Doların Altına Düştü

TCMB Rezervlerinde Düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ağustos tarihli haftalık istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Merkez Bankası toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 2 milyar 502 milyon dolar azalarak 150 milyar 413 milyon dolara gerilemiştir.

Döviz ve Altın Rezervleri

Brüt döviz rezervleri, aynı dönem içerisinde 3 milyar 431 milyon dolar düşüşle 90 milyar 715 milyon dolara inmiştir. Daha önce, 16 Ağustos'ta bu rakam 94 milyar 146 milyon dolardı.

Diğer yandan, altın rezervlerinde önemli bir artış kaydedilmiş, 929 milyon dolar artarak 59 milyar 698 milyon dolara yükselmiştir.

2023 Yılı Rezerv Verileri

TCMB’nin rezervleri yılın başlangıcından itibaren şu şekildedir:

27 Ocak 2023: 127.139 milyon dolar

24 Şubat 2023: 121.170 milyon dolar

31 Mart 2023: 122.423 milyon dolar

30 Nisan 2023: 114.884 milyon dolar

31 Mayıs 2023: 98.458 milyon dolar

30 Haziran 2023: 108.587 milyon dolar

31 Temmuz 2023: 113.774 milyon dolar

25 Ağustos 2023: 117.299 milyon dolar

29 Eylül 2023: 122.203 milyon dolar

27 Ekim 2023: 126.560 milyon dolar

24 Kasım 2023: 136.493 milyon dolar

22 Aralık 2023: 145.453 milyon dolar

Bu gelişmeler, Türkiye ekonomisinde önemli boyutlara ulaşan dış rezerv sıkıntısının yansımaları olarak görülebilir. TCMB'nin önümüzdeki süreçte alacağı kararlar bu durumu daha da etkileyecektir.