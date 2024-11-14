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Türkiye Merkez Bankası Rezervleri 157,3 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi

Merkez Bankası rezervleri, 8 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 2,3 milyar dolar azalarak 157,3 milyar dolara düştü.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:49
Türkiye Merkez Bankası Rezervleri 157,3 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi

TCMB, Rezervlerdeki Düşüşü Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam rezervlerinin 8 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 311 milyon dolar azalış göstererek 157 milyar 308 milyon dolara gerilediğini duyurdu.

Döviz ve Altın Rezervlerindeki Değişim

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Bu istatistiklere göre, 8 Kasım itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, 884 milyon dolar azalarak 92 milyar 121 milyon dolara düştü. Önceki hafta ise brüt döviz rezervleri 93 milyar 5 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 427 milyon dolar azalışla 66 milyar 614 milyon dolardan 65 milyar 187 milyon dolara geriledi. Yapılan bu değerlendirmeler, Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin 159 milyar 619 milyon dolardan 157 milyar 308 milyon dolara düştüğünü gösteriyor.

2023 Yılına Ait Rezerv Verileri

Türkiye Merkez Bankası'nın rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şu şekilde seyretmiştir:

TarihAltın Rezervleri (milyon dolar)Brüt Döviz Rezervleri (milyon dolar)Toplam Rezervler (milyon dolar)
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
04.10.202463.55392.762156.315
11.10.202463.74393.643157.386
18.10.202465.57493.791159.365
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
08.11.202465.18792.121157.308

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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