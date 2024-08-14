Türkiye Merkez Bankası, Takasbank Para Piyasasında Yeni Adımlar Atıyor

TCMB, Likidite Sterilizasyonu İçin Hamle Yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite sterilizasyonu uygulamaları çerçevesinde Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başladığını duyurdu.

Gecelik Vadede Alış Emri Verilecek

TCMB, Takasbank Para Piyasası'nda gecelik vadede kendi borç alma faiz oranından alış emri girebilecek. Bu adım, likidite yönetimini güçlendirmek ve piyasa koşullarına uygun hareket edebilmek için atılmış bir adımdır.

Başkan Karahan'dan Açıklamalar

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın Üçüncü Enflasyon Raporu toplantısında "Gerektiğinde sterilizasyon araçlarını çeşitlendirerek etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz," dedi. Bu ifadeler, bankanın likidite yönetimi ve enflasyonla mücadele politikalarına dair önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

Karahan’ın açıklamaları doğrultusunda, TCMB’nin piyasa şartlarına bağlı olarak sterilizasyon araçlarını etkin bir şekilde kullanarak ekonomiyi destekleme hedefinde olduğu görülüyor.