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Türkiye'nin 2023 Hizmet İhracatı 56,5 Milyar Doları Aştı

Türkiye, 2023 yılında hizmet ihracatında 56,5 milyar dolara ulaşırken, ithalatı 41,4 milyar dolar oldu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:34
Türkiye'nin 2023 Hizmet İhracatı 56,5 Milyar Doları Aştı

2023 Yılı Türkiye Hizmet İhracat Verileri Açıklandı

Türkiye, 2023 yılında uluslararası hizmet ticaretinde önemli bir performans sergileyerek 56,5 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, bu rakam 2022'deki 47,4 milyar dolara kıyasla %19,2 artış göstermektedir.

Hizmet İthalatı Da Arttı

Hizmet ithalatı da 2023'te 41,4 milyar dolara yükselerek, 2022'deki 35,9 milyar dolarlık ithalatın ardından %15,3 oranında bir artış göstermiştir.

Taşımacılık Hizmetleri Öne Çıkıyor

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre, taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2022'de %74,2 iken 2023'te %68,9'a gerilemiş, "diğer iş hizmetleri" ise %8,4'ten %9,8'e çıkmıştır. Taşımacılık hizmetleri, 2023 yılında %10,7 artış38 milyar 930 milyon dolara ulaşmıştır.

Önemli İstatistikler

Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri sektörü de %43 artış ile 4 milyar 252 milyon dolara ulaşmış, hizmet ithalatındaki payı ise %10,3 olmuştur. Bu sektörde Türkiye'nin en büyük ticari partnerlerinden biri olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, hizmet ihracatının %38,7'sini, ithalatın ise %45'ini oluşturmuştur.

Almanya ve İrlanda'nın Rolü

Hizmet ihracatında Almanya, %12,4 lük pay ile en çok hizmet ihraç edilen ülke olurken, düzeyin ardından ABD ve Birleşik Krallık gelmektedir. İthalatta ise İrlanda ilk sıradaysa, onu ABD ve Almanya takip etmektedir.

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