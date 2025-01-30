Türkiye'nin Afrika İhracatı 20 Milyar Dolara Yaklaştı

Mısır En Çok Dış Satım Yapılan Ülke

Verilere göre, en fazla dış satım Mısır’a gerçekleştirildi. Mısır, 3 milyar 522,7 milyon dolar ile Türkiye'nin Afrika'ya yaptığı ihracatta başı çekti. Mısır'ı, 3,1 milyar dolar ile Fas ve 2,5 milyar dolar ile Libya izledi.

Sektörel Dağılımda Kimya Sektörü Lider

Afrika ülkelerine yapılan ihracatın sektörel dağılımında, en yüksek rakam 3,1 milyar dolar ile kimya sektörüne ait. İkinci sırada 2,5 milyar dolar ile hububat ve bakliyat geliyor. Diğer sektörlerden 2 milyar dolar ile çelik, 1,4 milyar dolar ile otomotiv, 1,3 milyar dolar ile elektrik ve elektronik sıralandı.

İlk 10 Ülkeye İhracatın Yüzde 80'i

Geçtiğimiz yıl Afrika'ya yapılan ihracatın yüzde 80’ine yakın kısmı 10 ülkeye gerçekleşti. Cezayir, Cibuti, Fas, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Libya, Mısır, Nijerya, Senegal ve Tunus bu ülkeler arasında yer alıyor. Bu ülkelere toplamda 15 milyar 14,1 milyon dolar ihracat yapıldı.

Önemli İlişkiler ve İhracat Artışları

Türkiye ve Mısır arasındaki ikili ilişkilerin normalleşmesi, ticarete de yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Mısır'a yapılan ihracat yıllık %21,8 oranında arttı. Diğer dikkat çekici artışlar ise Gana’da %49,6, Nijerya’da %9,1, Libya’da %8,4 ve Fas’ta %6,9 olarak kaydedildi.