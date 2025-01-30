Türkiye'nin Afrika İhracatı 20 Milyar Dolara Yaklaştı

Türkiye'nin Afrika Ülkeleriyle Ticaret Hacmi Artıyor
Türkiye'nin Afrika ülkelerine yaptığı ihracat 2024'te yıllık yüzde 1,7 artışla 19 milyar 419 milyon 425 bin dolar olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yıl Afrika'ya yapılan dış satışlar, Türkiye'nin toplam ihracatının %7,4 Verilere göre, en fazla dış satım Mısır’a gerçekleştirildi. Mısır, 3 milyar 522,7 milyon dolar ile Türkiye'nin Afrika'ya yaptığı ihracatta başı çekti. Mısır'ı, 3,1 milyar dolar ile Fas ve 2,5 milyar dolar ile Libya izledi. Afrika ülkelerine yapılan ihracatın sektörel dağılımında, en yüksek rakam 3,1 milyar dolar ile kimya sektörüne ait. İkinci sırada 2,5 milyar dolar ile hububat ve bakliyat geliyor. Diğer sektörlerden 2 milyar dolar ile çelik, 1,4 milyar dolar ile otomotiv, 1,3 milyar dolar ile elektrik ve elektronik sıralandı. Geçtiğimiz yıl Afrika'ya yapılan ihracatın yüzde 80’ine yakın kısmı 10 ülkeye gerçekleşti. Cezayir, Cibuti, Fas, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Libya, Mısır, Nijerya, Senegal ve Tunus bu ülkeler arasında yer alıyor. Bu ülkelere toplamda 15 milyar 14,1 milyon dolar ihracat yapıldı. Türkiye ve Mısır arasındaki ikili ilişkilerin normalleşmesi, ticarete de yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Mısır'a yapılan ihracat yıllık %21,8 oranında arttı. Diğer dikkat çekici artışlar ise Gana’da %49,6, Nijerya’da %9,1, Libya’da %8,4 ve Fas’ta %6,9 olarak kaydedildi.
Mısır En Çok Dış Satım Yapılan Ülke
Sektörel Dağılımda Kimya Sektörü Lider
İlk 10 Ülkeye İhracatın Yüzde 80'i
Önemli İlişkiler ve İhracat Artışları
Verilere göre, en fazla dış satım Mısır’a gerçekleştirildi. Mısır, 3 milyar 522,7 milyon dolar ile Türkiye'nin Afrika'ya yaptığı ihracatta başı çekti. Mısır'ı, 3,1 milyar dolar ile Fas ve 2,5 milyar dolar ile Libya izledi.
Afrika ülkelerine yapılan ihracatın sektörel dağılımında, en yüksek rakam 3,1 milyar dolar ile kimya sektörüne ait. İkinci sırada 2,5 milyar dolar ile hububat ve bakliyat geliyor. Diğer sektörlerden 2 milyar dolar ile çelik, 1,4 milyar dolar ile otomotiv, 1,3 milyar dolar ile elektrik ve elektronik sıralandı.
Geçtiğimiz yıl Afrika'ya yapılan ihracatın yüzde 80’ine yakın kısmı 10 ülkeye gerçekleşti. Cezayir, Cibuti, Fas, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Libya, Mısır, Nijerya, Senegal ve Tunus bu ülkeler arasında yer alıyor. Bu ülkelere toplamda 15 milyar 14,1 milyon dolar ihracat yapıldı.
Türkiye ve Mısır arasındaki ikili ilişkilerin normalleşmesi, ticarete de yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Mısır'a yapılan ihracat yıllık %21,8 oranında arttı. Diğer dikkat çekici artışlar ise Gana’da %49,6, Nijerya’da %9,1, Libya’da %8,4 ve Fas’ta %6,9 olarak kaydedildi.