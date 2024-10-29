Türkiye'nin Ağustos Ayı Petrol İthalatı Raporu

Türkiye'nin Petrol İthalatı Artış Gösterdi

Türkiye'nin petrol ve petrol ürünleri ithalatı, Ağustos 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,85 artarak 4 milyon 431 bin 668 ton seviyesine ulaştı.

Ham Petrol İthalatında Değişim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, bu dönemde ham petrol ithalatı yüzde 7,11 azalarak 2 milyon 649 bin 870 ton oldu. Motorin türleri ithalatı ise yüzde 22,5 azalarak 1 milyon 273 bin 878 ton seviyesine geriledi.

İthalatın Dağılımı

Toplam ithalatın büyük bir kısmı, havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel oil türleri ile diğer ürünlerden oluştu. Ağustos ayı itibariyle, en fazla petrol ithalatı 1 milyon 313 bin 38 ton ile Rusya'dan gerçekleşti. Bunu 487 bin 683 ton ile Irak ve 316 bin 212 ton ile Kazakistan takip etti.

Yurt İçi Petrol Satışlarındaki Artış

Ağustosta yurt içi benzin satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,2 artarak 519 bin 186 ton oldu. Motorin satışları ise yüzde 9 artış göstererek 2 milyon 429 bin 967 ton olarak kaydedildi. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 12,6 artarak 3 milyon 110 bin 114 ton olarak gerçekleşti.

İhracat Verileri

Türkiye'nin petrol ürünleri ihracatı da ağustosta yüzde 0,8 artarak 1 milyon 206 bin 438 ton olarak gerçekleşti. Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 0,42 artışla 574 bin 316 ton olurken, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 104,7 artarak 159 bin 37 ton seviyesine yükseldi.

Petrol Üretimi Üzerindeki Etkiler

Motorin türleri üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 azalarak 1 milyon 304 bin 879 ton oldu. Benzin türleri üretimi yüzde 5,04 artış göstererek 471 bin 999 ton olarak kaydedildi. Havacılık yakıtları üretimi yüzde 0,44 azalarak 644 bin 751 ton, denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 95,9 artışla 165 bin 27 ton olarak hesaplandı.

Sonuç olarak, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 10,9 azalarak 3 milyon 111 bin 648 ton seviyesine geriledi.