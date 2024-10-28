Türkiye'nin Ağustos Ayındaki Doğal Gaz İthalatı Artış Gösterdi

Doğal Gaz İthalatı Yükseldi

Türkiye, doğal gaz ithalatında geçtiğimiz Ağustos ayında, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %5,74 oranında artış yakalayarak, toplam 3 milyar 892 milyon 530 bin metreküp gaz ithal etti.

Rusya Önde Geliyor

Bu ay içinde gerçekleşen ithalatın 2 milyar 274 milyon 220 bin metreküpü ile en büyük payı Rusya oluşturdu. Rusya'nın ardından 742 milyon 240 bin metreküp ile Azerbaycan ve 491 milyon 340 bin metreküp ile İran takip etti. Cezayir'den ise 384 milyon 730 bin metreküp LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ithalatı yapıldı.

Doğal Gaz Tüketiminde Değişimler

Ağustos ayındaki toplam doğal gaz tüketimi de geçen yılın aynı dönemine oranla %3,61 artış göstererek 3 milyar 382 milyon 620 bin metreküp seviyesine ulaştı. Bu süreçte, sanayi sektöründeki doğal gaz kullanımı %5 artarak 1 milyar 47 milyon 520 bin metreküp olurken, elektrik santrallerindeki tüketim %9,4 azalarak 1 milyar 487 milyon metreküp olarak kaydedildi. Konutlardaki tüketim ise %4,26 artışla 290 milyon 320 bin metreküp düzeyine yükseldi.

Doğal Gaz Stok Durumu

Ağustos itibariyle Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre %17,7 düşüş göstererek yaklaşık 4 milyar 327 milyon 6 bin metreküp oldu. Bu stokun 4 milyar 68 milyon 490 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 258 milyon 580 bin metreküpü ise LNG terminallerinde yer alıyor.