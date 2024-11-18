Türkiye'nin Bilişim Sektörü ve Tersine Şirket Göçü Üzerine Önemli Açıklamalar

TÜBİSAD Başkanı'ndan Önemli Mesajlar

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Mehmet Ali Tombalak, İstanbul'da düzenlenen "Bilişim Sektörünün Geleceği ve Ekosistem Ekonomisi" etkinliğinde, tersine şirket göçü konusuna dikkat çekti.

Tersine Şirket Göçü İçin Stratejiler

Tombalak, tersine şirket satın alımlarını teşvik edecek bir yatırım ortamının geliştirilmesi gerektiğini belirtti. "Şirketlerimizin birleşerek büyümesini ve ölçeklenmesini sağlayacak etkin teşvik yöntemleri hayata geçirilmelidir," diye vurguladı. Bu şekilde, Türk işletmelerinin bölgesel ve global marka şirketler haline dönüşmesinin önü açılabilir.

Bilişim Ekosisteminin Önemi

Tombalak, Türkiye'deki birçok sektörün bilişim ekosisteminden daha hızlı büyüdüğünü ifade ederek, özellikle e-ticaret alanında paydaşların artması gerektiğini dile getirdi. Tüm paydaşlar bir araya gelmeden sektörün büyütülemeyeceğini vurguladı.

Yapay Zeka ve Değer Rekabeti

Sektördeki büyük değişikliklere değinen Tombalak, "Yapay zeka, değeri hızlı bir şekilde ortaya koyan devrimsel bir dönüşümdür," dedi. Fiyat rekabetinden uzaklaşıp değer rekabetine odaklanılmasının önemini vurguladı ve Türkiye'nin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini belirtti.

Yatırım Rakamları ve Globalleşme

Türkiye'nin teknoloji ihracatının 2,5 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Tombalak, bu rakamın artırılması gerektiğini ifade etti. Girişimlere yapılan yatırımın yetersiz olduğunu belirterek, Türkiye'de 128 milyon dolarlık bir yatırım yapılırken, İngiltere'de bu rakamın 3 milyar dolar olduğunu söyledi.

Büyümenin Anahtarları

Tombalak, sektörün geleceğinin Türkiye'nin geleceğini belirleyeceğini ifade ederek, büyümeyi üç başlık altında ele almanın kritik önem taşıdığını vurguladı: Teknoloji ile büyümek, ekosistem ile büyümek ve yatırımla büyümek. Teknolojinin etkin kullanımına dair herkesin bu seferberliğin bir parçası olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Panel Sunumları

Etkinlik açılışının ardından çeşitli konularda sunumlar yapıldı. PwC Türkiye Dijital Hizmetler Lideri Cem Aracı, "Ülkemizde Yatırımla Büyümek" başlıklı bir konuşma yaptı. KPMG İnovasyon ve Teknoloji Danışmanlığı Lideri Gökhan Mataracı "Ülkemizde Ekosistemle Büyümek", Deloitte Mühendislik Yapay Zeka ve Veri Lideri Barış Yenidünya ise "Ülkemizde Teknolojiyle Büyümek" temalı sunumlar gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Mehmet Ali Tombalak, TÜBİSAD tarafından İstanbul'da düzenlenen "Bilişim Sektörünün Geleceği ve Ekosistem Ekonomisi" başlıklı etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Mehmet Ali Tombalak, TÜBİSAD tarafından İstanbul'da düzenlenen "Bilişim Sektörünün Geleceği ve Ekosistem Ekonomisi" başlıklı etkinliğe katılarak konuşma yaptı.