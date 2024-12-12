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Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabında Ekim'de Tarihi Fazla: 1.88 Milyar Dolar

Ekim 2024'te Türkiye, cari işlemler hesabında 1.88 milyar dolar fazla vererek tarih yazdı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 10:18
Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabında Ekim'de Tarihi Fazla: 1.88 Milyar Dolar

Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabında Önemli Artış!

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, 2024 yılının Ekim ayında 1 milyar 880 milyon dolar fazla verdi. Bu tarihsel başarı, ülkenin dış ticaret açığının yanı sıra, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 163 milyon dolar’lık bir fazlanın oluşmasına zemin hazırladı. Özellikle, cari işlemler hesabının yaklaşık 5 yıl sonra üst üste 5 ay fazla vermesi dikkat çekti.

Ödemeler Dengesi Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından paylaşılan ödemeler dengesi verilerine göre, Ekim ayında dış ticaret açığı 3 milyar 542 milyon dolar olarak belirlendi. Bu ay içinde, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 6 milyar 450 milyon dolar, seyahat kaleminden elde edilen net gelirlerin de 5 milyar 116 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Gelir Dengenizi Takip Edin

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 48 milyon dolarlık net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 20 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Bu veriler, Türkiye'nin ekonomik dengelerini geliştirmeye devam ettiğini gösteriyor.

(Sürecek)

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