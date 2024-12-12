Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabında Ekim'de Tarihi Fazla: 1.88 Milyar Dolar

Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabında Önemli Artış!

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, 2024 yılının Ekim ayında 1 milyar 880 milyon dolar fazla verdi. Bu tarihsel başarı, ülkenin dış ticaret açığının yanı sıra, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 163 milyon dolar’lık bir fazlanın oluşmasına zemin hazırladı. Özellikle, cari işlemler hesabının yaklaşık 5 yıl sonra üst üste 5 ay fazla vermesi dikkat çekti.

Ödemeler Dengesi Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından paylaşılan ödemeler dengesi verilerine göre, Ekim ayında dış ticaret açığı 3 milyar 542 milyon dolar olarak belirlendi. Bu ay içinde, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 6 milyar 450 milyon dolar, seyahat kaleminden elde edilen net gelirlerin de 5 milyar 116 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Gelir Dengenizi Takip Edin

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 48 milyon dolarlık net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 20 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Bu veriler, Türkiye'nin ekonomik dengelerini geliştirmeye devam ettiğini gösteriyor.

(Sürecek)