Türkiye'nin Dış Ticaret İstatistikleri: Haziran 2023 Raporu

Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Bu rapora göre, haziranda Türkiye'nin ihracatında imalat sanayisinin payı %94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü %3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise %1,6 olarak kaydedildi.

İthalatta Ara Mallarının Önemi

İthalatta ise ara mallarının payı %69,7, sermaye mallarının payı %14,9 ve tüketim mallarının payı %15,3 olarak belirlendi. Ocak-haziran döneminde ara mallarının ithalat içindeki payı %70 seviyesine ulaştı.

Ülkelere Göre İhracat ve İthalat

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 555 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 1 milyar 287 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 059 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. Öte yandan, ithalatın büyük kısmı 3 milyar 394 milyon dolarla Çin'den gerçekleşti.

Yüksek Teknolojik Ürünlerin Payı

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,3 olarak hesaplanırken, yüksek teknoloji ürünlerinin bu pay içindeki oranı ise %4,1 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin ithalatı içindeki payı ise %10,8 olarak kaydedildi.

Özel Ticaret Sistemi Verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre haziranda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre %9,9 azalarak 17 milyar 128 milyon dolara gerilerken, ithalat %7,1 düşüşle 22 milyar 731 milyon dolara düştü. Dış ticaret açığı ise %2,6 artarak 5 milyar 603 milyon dolara yükseldi.

Ocak-haziran döneminde ise toplam ihracat %1,8 artış göstererek 114 milyar 209 milyon dolar, toplam ithalat ise %9 azalarak 157 milyar 380 milyon dolar olarak kaydedildi.