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Türkiye'nin Dış Ticaret İstatistikleri Temmuz 2023

Temmuz'da Türkiye'nin ihracatı yüzde 13,8 artarken, ithalat yüzde 7,8 azaldı. Dış ticaret açığı önemli ölçüde azaldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:21
Türkiye'nin Dış Ticaret İstatistikleri Temmuz 2023

Temmuz 2023 Dış Ticaret Verileri

Türkiye'nin temmuz ayındaki dış ticaret verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle açıklandı.

İhracat ve İthalat Verileri

Temmuz ayında Türkiye'nin ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artış göstererek 22 milyar 510 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 7,8 düşüşle 29 milyar 805 milyon dolar seviyesine geriledi.

Dış Ticaret Açığı

Buna göre dış ticaret açığı, temmuzda yüzde 41,8 azalarak 7 milyar 295 milyon dolar seviyesine düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise, bu ay yüzde 75,5 olarak belirlendi.

Ocak-Temmuz Dönemi Verileri

Ocak-temmuz döneminde ise toplam ihracat 148 milyar 738 milyon dolar olarak kaydedilirken, ithalat 198 milyar 676 milyon dolar oldu. Bu dönemdeki dış ticaret açığı, yüzde 32,4 azalış ile 49 milyar 938 milyon dolara geriledi.

Enerji ve Altın Hariç Dış Ticaret

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret verileri de dikkat çekti. Bu kapsamdaki ihracat yüzde 13 artışla 20 milyar 524 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 4,2 azalarak 23 milyar 506 milyon dolara düştü. Ayrıca bu kapsamda dış ticaret açığı 2 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış Ticaret Hacmi

Genel ticaret sistemine göre değerlendirildiğinde, dış ticaret hacmi yüzde 3,1 artışla 44 milyar 30 milyon dolar seviyesine ulaştı. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87,3 olarak kaydedildi.

(Sürecek)

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