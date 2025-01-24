Türkiye’nin Doğal Gaz Tüketimi 53,3 Milyar Metreküp Olacak

Türkiye’nin Doğal Gaz Tüketim Tahmini Belli Oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamalara göre, Türkiye’nin 2023 yılı doğal gaz tüketimi 53 milyar 290 milyon 468 bin 908 metreküp olarak tahmin edildi. Bu miktar, yaklaşık 567 milyar 10 milyon 589 bin 178 kilovatsaat enerjiye denk geliyor.

Doğal Gaz Tüketim Hesaplaması

Tüketim tahmini hesaplamasında, doğal gazın 9 bin 155 kalori/metreküp üst ısıl değeri esas alındı. EPDK’nın yayımladığı karar, Resmi Gazete'de de yer aldı ve detaylı bilgi sunuldu.

Elektrikte Yeni Düzenlemeler

Diğer bir önemli gelişme ise, EPDK'nın Elektrikte Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde yaptığı değişikliklerdir. Yeni düzenlemelere göre, tarifeye yönelik kararın 1. maddesinde yer alan "köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler" ibaresi, "köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler" olarak güncellendi.