Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçişi AB Raporuyla Tanıtıldı

Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçişi Raporu Tanıtıldı

Dünya Bankası tarafından hazırlanan "AB'nin Küresel Değer Zinciri Ekosistemi'nde Türkiye’nin Döngüsel Ekonomiye Geçişi" başlıklı rapor, İstanbul ve Brüksel'de düzenlenen toplantılarla tanıtıldı. Raporda, döngüsel ekonomiyi benimsemenin Türkiye için Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere küresel piyasalarda rekabet avantajı sağlayacağı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan Önemli Açıklamalar

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, raporda yaptığı değerlendirmede, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yeşil ve dijital dönüşümün ticaret politikalarının merkezine yerleştiğini belirtti. Tuzcu, Türkiye’nin küresel tedarik zincirinde lider konuma yükselme hedefini vurgulayarak, "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve döngüsel ekonomi kapsamında çıkarılan AB mevzuatlarına uyum sağlamak için kamu kurumları ve özel sektörden tüm paydaşlarla Yeşil Mutabakat Eylem Planı doğrultusunda kararlılıkla çalışıyoruz" diye ekledi.

İhracatçılar İçin Stratejik Fırsat

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise ihracatın sürdürülebilir kalkınmadaki kritik rolüne vurgu yaparak, döngüsel ekonomiye geçişin stratejik öneminin farkında olduklarını belirtti. Gültepe, "Küresel ticaret sisteminde rekabetçi kalabilmek için yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir ekonomiye geçiş kaçınılmazdır" diyerek, ihracatçılar için bu süreci fırsata dönüştürmek adına yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Dünya Bankası'ndan Kritik Uyarılar

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, yenilenebilir enerjiye geçişte bazı ülkelerin sorunlar yaşayabileceğini, ancak Türkiye'nin bu geçişle birlikte enerji fiyatlarının düşeceği fırsatlarından faydalanacağını belirtti. Lopez, Türkiye’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) konusunda en hızlı hareket eden ülkelerden biri olduğunu da ekledi.

Raporda Öne Çıkan Temalar

Rapor, Türkiye'nin Gümrük Birliği ortağı olarak AB’nin döngüsel ekonomi mevzuatlarına uyum sağlama sürecinin kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor. Türkiye’nin döngüsel ekonomiye geçişinin, kaynakların etkin kullanımı, geri dönüşümün artırılması ve ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesi ile mümkün olacağını vurgulayan raporda, iki alternatif geçiş senaryosu önerilmektedir: hafif geçiş ve iddialı geçiş senaryoları.

Raporda, Türkiye’nin geri dönüşüm oranının 2023 itibarıyla %35’e ulaştığı belirtilirken, bu oranın artırılması ve atık yönetimi iyileştirmelerinin gerekliliği de ifade edilmektedir. Ayrıca, Türk işletmelerinin döngüsel ekonomi çerçevesinde yenilikçi iş modelleri geliştirmesi ve AR-GE yatırımlarını artırması gerektiğine dikkat çekilmektedir.

Sonuç olarak, Türkiye'nin döngüsel ekonomiyi benimseyerek, sürdürülebilir inovasyon ve ekonomik dayanıklılık alanlarında küresel lider olma potansiyeli barındırdığı raporda öne çıkan noktalar arasında yer alıyor.