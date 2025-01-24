Türkiye'nin E-ihracatında Tekstil ve Kozmetik Ürünleri Öne Çıkıyor

Türkiye'nin E-ihracat Başarısı ve Hedefleri

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Türkiye'nin e-ihracat alanında geniş bir pazar ağına sahip olduğunu vurguladı. Coğrafi konumu, üretim gücü ve ticari bağları sayesinde Türkiye, 100'ü aşkın ülkeye e-ihracat gerçekleştiriyor.

Öne Çıkan Sektörler ve 2025 Vizyonu

Tekstil ve hazır giyim, kozmetik, gıda, takı ve aksesuarlar, mobilya ve ev dekorasyonu gibi alanlar e-ihracatta belirgin şekilde öne çıkıyor. Özellikle 2025 yılı, e-ticaretin sınırlarını aşarak e-ihracat odaklı bir dönüşüm yılı olarak öne çıkıyor. Çevikoğlu, 2024 tahminlerinin yaklaşık 3,4 trilyon lira düzeyine ulaştığını belirtti.

Küresel Sektörde Fırsatlar

Çevikoğlu, Türkiye'nin e-ihracatındaki hedefin 10 milyar doların üzerine çıkmak olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve diğer bölgelerde önemli bir pazar bulunduğunu ifade etti.

Tüketici Alışkanlıkları ve Pazar Stratejileri

Çiğdemli, Türkiye’nin e-ihracatında en dikkat çeken pazarların sırasıyla Amerika, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere, Romanya ve Çin olduğunu belirtti. Ürünlere göre farklılık gösteren pazar stratejilerinin önemine dikkat çekti.

Lojistik Avantajı ve Pazar Talebi

TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, Türkiye'nin coğrafi konumu sayesinde lojistik açıdan büyük avantaj sağladığını ifade etti. Avrupa'daki yüksek tüketici talepleri ve Orta Doğu'daki artan satın alma gücü, Türk işletmeleri için fırsatlar yaratıyor.

Sonuç: Potansiyelin Etkin Kullanımı

Ticaret Bakanlığı'nın sağladığı desteklerin KOBİ'lerin global pazarlara entegrasyonunu kolaylaştırdığına dikkat çekerek, Türkiye'nin e-ihracatındaki gerçekleştirilebilir potansiyeli daha ileri taşımak için stratejik adımların atılması gerektiğini ekledi.