Türkiye'nin Ekim Ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri Açıklandı

Türkiye'nin Yurt Dışı Varlıkları ve Yükümlülükleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2024 dönemine ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Ülkenin yurt dışı varlıkları Ekim ayı itibarıyla 367,2 milyar dolar olarak hesaplanırken, yurt dışı yükümlülükleri 656 milyar dolar seviyesine ulaştı. Böylece net UYP, eksi 288,9 milyar dolar oldu.

Varlık ve Yükümlülük Değişimleri

Verilere göre, yurt dışı varlıklar geçen yılın sonuna göre yüzde 10,4 artış göstererek 367,2 milyar dolara çıkarken, yükümlülükler de aynı dönemde yüzde 1 artışla 656 milyar dolara yükseldi. Net UYP ise 2023 sonunda eksi 317 milyar dolar seviyesindeydi.

Rezerv Varlıklar ve Diğer Yatırımlar

Ekim 2023 verilerine göre rezerv varlıklar kalemi yüzde 13,4 artışla 159,8 milyar dolar olurken, diğer yatırımlar kalemi de yüzde 7,4 artışla 133,4 milyar dolar olarak belirlendi. Bankaların yurt dışındaki varlıkları ise yüzde 4,8 artışla 48,7 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Doğrudan Yatırımlar ve Portföy Yatırımları

Doğrudan yatırımlar, piyasa değerleri ve döviz kurlarındaki değişimlerin etkisiyle 2023 yıl sonuna göre yüzde 8,2 azalarak 178,2 milyar dolar oldu. Ekim sonu itibarıyla portföy yatırımları ise yüzde 20,6 artarak 116,3 milyar dolar seviyesine çıktı. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku da yüzde 3,3 artışla 30,5 milyar dolar olurken, devlet iç borçlanma senetleri stoku 16,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Diğer Yatırımlar ve Kredi Stokları

Diğer yatırımlar, ilgili dönemde yüzde 0,7 artarak 361,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatı yüzde 6,1 azalarak 40,6 milyar dolar olurken, TL mevduatları yüzde 37,4 artarak 23,4 milyar dolar olarak belirlendi. Bankaların toplam kredi stoku ise yüzde 14,2 artışla 71,4 milyar dolar oldu.