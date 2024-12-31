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Türkiye'nin Ekim Ayındaki Petrol İthalatı Yüzde 7,82 Azaldı

Türkiye'nin petrol ithalatı, ekim ayında geçen yıla göre yüzde 7,82 düşerek 3,9 milyon ton oldu. En fazla ithalat Rusya'dan yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 09:37
Türkiye'nin Ekim Ayındaki Petrol İthalatı Yüzde 7,82 Azaldı

Petrol İthalatında Önemli Düşüş

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,82 azalarak 3 milyon 912 bin 199 ton olarak kaydedildi. Bu bilgiler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan Ekim ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"ndan elde edildi.

Ham Petrol İthalatı Düşüşte

Rapora göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük paya sahip ham petrol ithalatı, yüzde 25,9 azalarak 2 milyon 180 bin 715 ton olarak gerçekleşti. Ancak motorin türleri ithalatı, yüzde 40,2 artışla 1 milyon 298 bin 162 tona erişti.

Başlıca İthalat Kaynakları

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı ise 2 milyon 157 bin 480 tonla Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi, 494 bin 430 tonla Irak ve 321 bin 754 tonla Suudi Arabistan takip etti.

İç Pazar Satışları Artış Gösterdi

Bu dönemde yurt içi benzin satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,9 artarak 427 bin 710 ton oldu. Motorin satışları ise yüzde 8,22 artışla 2 milyon 388 bin 359 ton olarak kayıtlara geçti. Toplam petrol ürünleri satışları, yüzde 10,9 artarak 2 milyon 971 bin 303 ton seviyesine yükseldi.

İhracatta Düşüş Yaşandı

Türkiye'nin petrol ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 azalarak 947 bin 436 ton oldu. Havacılık yakıtları ihracatı %0,33 artışla 481 bin 780 tona çıkarken, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 12,9 azalarak 84 bin 922 ton olarak belirlendi.

Üretimde Düşüş Sürüyor

Motorin türleri üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,6 azalarak 1 milyon 12 bin 155 ton olurken, benzin türleri üretimi yüzde 15,6 azalışla 439 bin 345 ton ve havacılık yakıtları üretimi yüzde 6,8 azalarak 483 bin 818 ton olarak gerçekleşti. Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yaklaşık yüzde 24,6 azalarak 2 milyon 599 bin 291 ton olarak kaydedildi.

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