Türkiye'nin Ekonomik Hedefleri: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in Değerlendirmeleri

Türkiye’nin Ekonomik Hedefleri ve Enflasyon Beklentileri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Global Liderler Zirvesi’nde video mesaj ile yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Orta Vadeli Programı (OVP) ve ekonomik hedefleri hakkında bilgiler paylaştı. Şimşek, enflasyon beklentileri düştükçe Türkiye’nin ekonomik öngörülebilirliğinin de artacağına inandığını belirtti.

Enflasyon Beklentilerindeki İyileşme

Bakan Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Ekim ayında piyasa, 12 ay sonrası için enflasyon beklentisini %45,3 olarak öngörüyordu. Bugün ise bu oran %27,5 seviyesine geriledi. 24 ay sonrası beklenti de %26’dan %18 seviyelerine düştü." ifadelerini kullandı.

Yapısal Reformların Önemi

Şimşek, OVP kapsamında yüzlerce yapısal reform eylemi planlandığını vurgulayarak, ilk iki çeyrekte bu reformların %67’sinin tamamlandığını belirtti. "Dünya mükemmel değil, ama %67 önemli bir başarıdır" diyen Şimşek, siyasi istikrarın ve meclis desteğinin reform hızını artıracağına inandığını ifade etti.

Yüksek Gelirli Ülke Hedefi

Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler grubuna erişim hedefini vurgulayan Bakan, istihdam oranlarının artırılması gerektiğini kaydetti. Özellikle kadınların iş gücüne katılım oranını artırma amacı güttüklerini belirten Şimşek, OECD ortalaması ile Türkiye’nin oranı arasında büyük bir fark olduğunu ifade etti.

Sanayi ve Enerji Dönüşümü

Bakan Şimşek, HIT-30 programıyla yüksek teknoloji yatırımlarının destekleneceğini belirtmiş ve enerji dönüşümüne olan ihtiyacı vurgulamıştır. Son 20 yılda yenilenebilir enerjiye önemli yatırımlar yapıldığını ve bu oranın artırılacağını dile getirdi.

Gelecek Vizyonu

Şimşek, Türkiye’nin yeşil dönüşüm potansiyelinin yüksek olduğunu, yapay zeka ve yeni teknolojilere hazırlık konusunda da büyük adımlar atılması gerektiğini söyledi. Hedef, Türkiye’nin katma değer zincirinde arzuladığı konuma ulaşması ve yüksek teknolojili ihracat oranını artırmak.

Sonuç olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ekonomik hedefleri doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini ve gelecekteki gelişmelerin bu yol haritası çerçevesinde şekilleneceğini ifade etti.