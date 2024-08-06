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Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 115 bin megavatsaat, tüketim ise 1 milyon 113 bin 911 megavatsaat oldu.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:04
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye, günlük elektrik üretiminde önemli bir performans gösterdi. Dün, toplamda 1 milyon 115 bin megavatsaat elektrik üretildi ve tüketim ise 1 milyon 113 bin 911 megavatsaat olarak kaydedildi.

Tüketim Değişiklikleri

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre, elektrik tüketiminde en yüksek değer 55 bin 73 megavatsaat ile saat 15.00’te, en düşük değer ise 34 bin 532 megavatsaat ile saat 07.00’de gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde, doğal gaz santralleri yüzde 26,9 pay ile ilk sırada yer aldı. İthal kömür santralleri yüzde 21,6 pay ile ikinci, barajlı hidroelektrik santralleri ise yüzde 13,4 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

İthalat ve İhracat Verileri

Dün aynı zamanda Türkiye, 13 bin 951 megavatsaat elektrik ihracatı ve 12 bin 727 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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