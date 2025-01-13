Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu: 862 Bin Megavatsaat Üretim

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 862 bin 245 megavatsaat, tüketim ise 844 bin 746 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 10:15
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu: 862 Bin Megavatsaat Üretim

Türkiye'de dün günlük elektrik üretimi 862 bin 245 megavatsaat olarak kaydedilirken, tüketim 844 bin 746 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından açıklandı.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Zamanları

Saatlik bazda incelendiğinde, en yüksek elektrik tüketimi 19.00'da 41 bin 115 megavatsaat, en düşük tüketim ise 06.00'da 30 bin 511 megavatsaat olarak kaydedildi.

Üretim Kaynakları

Günlük bazda elektrik üretiminin %27'si ithal kömür santralleri tarafından sağlandı. Bu kaynağı, %19,2 ile doğal gaz santralleri ve %13,5 ile rüzgar santralleri izledi.

İthalat ve İhracat Verileri

Türkiye dün 17 bin 622 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 148 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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