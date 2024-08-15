Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün, günlük bazda toplam 1 milyon 159 bin 254 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 162 bin 976 megavatsaat olarak belirlendi.

Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre, en yüksek elektrik tüketimi saat 15.00'te 56 bin 992 megavatsaat ile kaydedildi. Diğer yandan, en düşük tüketim ise 07.00'de 37 bin 488 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Günlük üretim verileri incelendiğinde, elektrik üretiminde en büyük paya sahip olan kaynak %27,1 ile doğal gaz santralleri oldu. Bunu %20,6 ile ithal kömür santralleri ve %12,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

İhracat ve İthalat

Türkiye, dün toplamda 14 bin 429 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 17 bin 302 megavatsaat elektrik de ithal etti.