Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dünkü elektrik üretim ve tüketim rakamları açıklandı. Ülke genelinde 1 milyon 60 bin 683 megavatsaat elektrik üretildi. Buna karşılık, toplam elektrik tüketimi ise 1 milyon 62 bin 846 megavatsaat olarak kaydedildi.

Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin verilerine göre, dünkü en yüksek elektrik tüketimi, saat 15.00'te 50 bin 541 megavatsaat ile gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 07.00'de 35 bin 803 megavatsaat olarak kaydedildi.

Üretim Dağılımı

Günlük elektrik üretiminde, ilk sırayı ithal kömür santralleri alarak yüzde 22,4 paya sahip oldu. Ardından doğal gaz santralleri yüzde 20,5 ile ve rüzgar santralleri ise yüzde 14,8 ile takip etti.

İhracat ve İthalat Verileri

Ülke, dün 13 bin 397 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 15 bin 564 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.