Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün, 859 bin 417 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, elektrik tüketimi 847 bin 491 megavatsaat olarak kaydedilmiştir.

Tüketim Zamanları

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi saat 19.00'da 39 bin 838 megavatsaat ile kaydedilirken, en düşük tüketim saat 05.00'te 29 bin 997 megavatsaat düzeyine düşmüştür.

Üretim Kaynakları

Günlük üretimde en büyük payı ithal kömür santralleri almaktadır. İthal kömür santralleri, %27,1 ile en yüksek paya sahipken, bunu doğal gaz %21,7 ve linyit santralleri %13,4 ile takip etmektedir.

İhracat ve İthalat Verileri

Dün Türkiye, toplamda 15 bin 94 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 3 bin 168 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirmiştir.