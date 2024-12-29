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Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 970 Bin Megavatsaat Üretim

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 970 bin 779 megavatsaat, tüketim ise 953 bin 299 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 10:37
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 970 Bin Megavatsaat Üretim

Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük bazda 970 bin 779 megavatsaat elektrik üretildi, elektrik tüketimi ise 953 bin 299 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saate Göre Tüketim Verileri

Dün en yüksek elektrik tüketimi, saat 12.00'de 45 bin 385 megavatsaat ile gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 05.00'te 32 bin 83 megavatsaat olarak tespit edildi.

Üretimdeki Dağılım

Günlük elektrik üretiminde ilk sırada ithal kömür santralleri yer alırken, bu santrallerin üretime katkısı yüzde 24,6 oldu. Bunu, yüzde 19,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,3 ile rüzgar santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün toplam 18 bin 314 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 853 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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