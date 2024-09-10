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Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Güncellendi

Türkiye dün 1 milyon 6 bin 796 megavatsaat elektrik üretti, tüketim ise 1 milyon 8 bin 892 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:11
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Güncellendi

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye, elektrik üretim ve tüketim verileri ile ilgili son bilgileri paylaştı. Dün, 1 milyon 6 bin 796 megavatsaat elektrik üretildi. Tüketim ise 1 milyon 8 bin 892 megavatsaat olarak belirlendi.

Tüketim Zamanlaması

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, en yüksek elektrik tüketimi 50 bin megavatsaat ile 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 694 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Yüzdeleri

Üretim kaynakları arasında en büyük payı ithal kömür santralleri alarak %23,9 paya ulaşırken, bu santralleri doğal gaz santralleri %23 ve barajlı hidroelektrik santralleri ise %14,6 ile takip etti.

İthalat ve İhracat İstatistikleri

Dün Türkiye, toplam 15 bin 49 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 17 bin 154 megavatsaat elektrik ithalatında bulundu.

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