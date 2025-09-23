Türkiye'nin Enterkonneksiyonları Enerji Dönüşümünde Kritik Rol Üstlenecek

CIGRE Başkanı Papailiou'nun Değerlendirmesi

FİRDEVS YÜKSEL/HANDAN KAZANCI - Paris merkezli Uluslararası Büyük Güç Sistemleri Konseyi (CIGRE) Başkanı Konstantin Papailiou, elektrik iletim hatlarıyla ülkeler arasında kurulan enterkonneksiyonların küresel enerji dönüşümünde belirleyici bir rol oynayacağını vurguladı. Papailiou, "İletim olmadan dönüşüm olmaz" sözünü öne çıkararak Türkiye'nin bu alanda çok iyi bir konumda olduğunu söyledi.

Papailiou, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100 yılı aşkın geçmişiyle CIGRE'nin elektrik enerjisi alanında dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu ve kar amacı gütmeden faaliyet gösterdiğini belirtti. Kuruluşun yaklaşık 100 ülkeden 20 bini aşkın üyeye sahip olduğunu, Türkiye'nin de aralarında olduğu 60 ulusal komiteyle çalışmalarını yürüttüklerini aktardı.

CIGRE'nin 250'den fazla çalışma grubu ve çeşitli yayınlarla enerji dönüşümünün tüm boyutlarını ele aldığını kaydeden Papailiou, depolama, şebeke oluşturma, hidrojen ve yapay zeka gibi konulara özel çalışma gruplarıyla odaklandıklarını ifade etti. Papailiou, CIGRE'nin teknik bilgi paylaşımı ve politika yapıcıların bilgilendirilmesinde merkezi bir rol oynadığını söyledi.

Türkiye'nin Stratejik Konumu ve Yatırım Planları

Papailiou, Türkiye'nin 2035'e kadar iletim altyapısına yaklaşık 30 milyar dolar yatırım planı bulunduğunu hatırlatarak, CIGRE'nin ulusal komiteler aracılığıyla Türkiye'yi destekleyeceğini belirtti. "Bu anlamda CIGRE bu sürecin merkezinde olacak ve ulusal komitesi aracılığıyla Türkiye'ye destek verecek. Türkiye'de çok aktif bir ulusal komiteniz var," dedi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun küresel enterkonneksiyon ağında özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Papailiou, İspanya-Afrika veya Suudi Arabistan-Yunanistan gibi örneklerle birlikte bölgesel bağlantıların gelecekte kritik rol oynayacağını söyledi. "Genel olarak enterkonneksiyonlar enerji dönüşümünde çok önemli bir rol oynayacak. Türkiye bu konuda çok iyi bir konumda bulunuyor," değerlendirmesinde bulundu.

Papailiou, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) yetkililerinden Yunanistan ile Türkiye arasında yeni bir bağlantı hattı planlandığını öğrendiğini memnuniyetle belirtti ve "Bu çok önemli bir konu. Gördüğünüz gibi elektrik enerjisi insanları birbirine bağlar, ayırmaz." dedi.