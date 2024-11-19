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Türkiye'nin Eylül 2024 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Açıklandı

Türkiye'nin Eylül 2024 uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre net UYP eksi 318,1 milyar dolar oldu.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:14
Türkiye'nin Eylül 2024 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Açıklandı

Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2024 dönemine ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 354,8 milyar dolar seviyesine yükselirken, yurt dışı yükümlülükleri ise 672,9 milyar dolara ulaştı.

Net UYP, yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanırken, Eylül 2024'te eksi 318,1 milyar dolar olarak belirlenmiştir. 2023 sonunda net UYP değeri eksi 318,6 milyar dolar düzeyindeydi.

Yurt Dışı Varlıklarının Artışı

Eylül 2024 itibarıyla yurt dışı varlıklar, bir önceki yılın sonuna göre %6,7 artış gösterdi. Rezerv varlıkları da aynı dönemde %7,9 artarak 152,1 milyar dolara yükseldi. Diğer yatırımlar kalemi %4,5 artışla 129,8 milyar dolar oldu. Özellikle bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatlarının %7,4 artışla 50 milyar dolara ulaşması dikkat çekti.

Doğrudan Yatırımlarda Düşüş

Öte yandan, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin etkisiyle 2023 yıl sonuna göre %1,8 azalış göstererek 190,9 milyar dolara geriledi.

Portföy Yatırımlarındaki Artış

Eylül 2024'te portföy yatırımları %23,6 artarak 119,1 milyar dolar oldu. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku %14,2 artışla 33,7 milyar dolara, Devlet İç Borçlanma Senetleri stoku ise 15,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Hazine’nin tahvil stoku ise %3,7 artış ile 44,1 milyar dolara yükseldi.

Diğer Yatırımlar ve Kredi Stoku

Diğer yatırımlar da %0,6 artışla 362,8 milyar dolara çıktı. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içindeki bankalardaki yabancı para mevduatı %3,2 azalarak 41,8 milyar dolara gerilerken, TL mevduatı ise %27,8 artarak 21,8 milyar dolara ulaştı.

Bankaların kredi stoku %12,6 yükselerek 70,5 milyar dolar oldu, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise %1,3 artarak 102,4 milyar dolara ulaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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