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Türkiye'nin Genç Nüfusu: Ekonomik Gücün Anahtarı

Gençler, Türkiye'nin ekonomik geleceği için önemli bir potansiyele sahip. Girişimcilikte cesur adımlar atmaları gerektiği vurgulanıyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:59
Türkiye'nin Genç Nüfusu: Ekonomik Gücün Anahtarı

Türkiye'nin Genç Nüfusu: Ekonomik Gücün Anahtarı

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkan Yardımcısı Muhammed Huzeyfe Güllüoğlu, Türkiye'deki genç nüfusun potansiyeline dikkat çekerek, "Gençliğe verilen ilgi ve oluşturulan farkındalık, geliştirilmiş imkanlarla birlikte toplumsal geleceğimizi belirleyecek. Bu durum ülkemizin parlak bir geleceğe sahip olmasını sağlayacaktır," dedi.

Uluslararası Gençlik Günü

Her yıl 12 Ağustos'ta kutlanan Uluslararası Gençlik Günü, gençlerin dünyayı daha iyi bir yer haline getirme çabalarına dikkat çekmek adına önemli bir fırsat sunuyor. 1999 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bu gün, gençlerin topluma katkılarını ve karşılaştıkları zorlukları vurguluyor.

Genç Nüfus ve Ekonomi

Sektör temsilcileri, Türkiye’nin genç nüfusunu ekonomik olarak önemli bir güç olarak değerlendiriyor. Güllüoğlu, "Gençlerin toplumun geleceği olduğu gerçeğinin farkında olarak, gençlik politikalarına yön vermek zorundayız. Ülkemiz, genç nüfus oranıyla Avrupa'nın en üst sıralarında yer alıyor; ancak gençlerin değerinin farkında olmak da bir o kadar önemli," ifadelerini kullandı.

Potansiyelin Güce Dönüşmesi

Güllüoğlu, genç nüfus oranının potansiyeli doğrudan göstermediğini belirtti ve "Kerem şans, potansiyel ise hala kazanılmamış bir savaştır. Bu nedenle gençlere sağlanan destek ve fırsatlar, gelecekteki güçlerini ortaya koymaları için gereklidir," dedi.

Girişimcilik ve Cesaret

MOSTAŞ Teknoloji Kurucu Ortağı Furkan Meral, Türkiye'deki gençlerin girişimcilik konusundaki potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ifade etti. "Devlet destekleri, gençlerin finansal engelleri aşmalarında yardımcı oluyor. Bu durum, onları fikir aşamasından çıktıkları bir çalışma ortamına yönlendiriyor," diye konuştu.

Meral, gençlere vizyon belirlemelerini ve bu hedef doğrultusunda cesur adımlar atmaları gerektiğini hatırlatarak, girişimciliğin kararlılık ve azim gerektirdiğini vurguladı. Kendi girişimcilik hikayesini de paylaşarak, "Girişimcilik yolunda karşımıza çıkan zorlukları aşmak için doğru ortaklarla çalışmanın önemini gördüm," ifadelerini kullandı.

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