Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları

Günlük Elektrik Verileri

Türkiye, dün günlük bazda 1 milyon 55 bin 386 megavatsaat elektrik üretti. Aynı gün tüketim ise 1 milyon 58 bin 626 megavatsaat olarak kaydedildi.

Tüketim Peak Saatleri

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre, en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 537 megavatsaat ile saat 15.00'te gerçekleşti. En düşük tüketim ise 35 bin 564 megavatsaat ile 07.00'de kaydedildi.

Üretim Kaynakları

Günlük bazda, elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 20,5 payla ithal kömür santralleri alırken, bunu yüzde 18,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,3 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Rakamları

Dün, Türkiye 14 bin 289 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 17 bin 537 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.