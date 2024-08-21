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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları

Dün Türkiye'de elektrik üretimi 1.1 milyon MWh, tüketim ise 1.14 milyon MWh olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:30
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de 30 Ekim tarihlerinde günlük elektrik üretimi 1 milyon 144 bin 957 megavatsaat olarak belirlenirken, tüketim ise 1 milyon 145 bin 29 megavatsaat seviyesine ulaştı.

Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından sağlanan verilere göre, en yüksek elektrik tüketimi 30 Ekim'de saat 15:00'te 56 bin 65 megavatsaat ile gerçekleşti. En düşük tüketim ise sabah saat 07:00'de 36 bin 681 megavatsaat olarak kaydedildi.

Üretim Kaynakları

Dün gerçekleşen elektrik üretiminde doğal gaz santralleri <%strong%>29,5% pay ile ilk sırada yer aldı. Bunu <%strong%>ithal kömür% (%21) ve <%strong%>barajlı hidroelektrik santralleri% (%16,3) takip etti.

İhracat ve İthalat Rakamları

Türkiye, 30 Ekim'de toplamda 14 bin 458 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 14 bin 615 megavatsaatlık elektrik ithalatında bulundu.

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