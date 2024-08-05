Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün itibarıyla günlük elektrik üretimi 973 bin 610 megavatsaat, tüketimi ise 974 bin 959 megavatsaat olarak belirlendi.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri

Verilere göre, en yüksek tüketim saat 21.00'de 45 bin 677 megavatsaat ile gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 07.00'de 33 bin 580 megavatsaat olarak kaydedildi.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde öncelikli kaynak ithal kömür santralleri oldu ve bu santraller toplam üretimin yüzde 23,7doğal gaz santralleri ile yüzde 23,5 ve linyit santralleri ile yüzde 13,4 takip etti.

İhracat ve İthalat Verileri

Dün Türkiye, toplam 13 bin 485 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 14 bin 834 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.