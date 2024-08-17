Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dünkü elektrik üretim ve tüketimi rakamları açıklandı. Toplam üretim 1 milyon 139 bin 185 megavatsaat, toplam tüketim ise 1 milyon 142 bin 999 megavatsaat olarak belirlendi.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Zamanları

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 485 megavatsaat ile saat 15.00'te gerçekleşti. Buna karşılık, en düşük tüketim ise 37 bin 432 megavatsaat ile 07.00'de kaydedildi.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde en büyük paya sahip olan kaynaklar şunlardır:

Doğal gaz santralleri: %21

İthal kömür santralleri: %19,6

Rüzgar santralleri: %16,6

İthalat ve İhracat Rakamları

Türkiye, dün 13 bin 674 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 17 bin 521 megavatsaat elektrik ithalatında bulundu.