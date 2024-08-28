Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Dün Türkiye'de elektrik üretimi 1 milyon 95 bin 384 megavatsaat, tüketim ise 1 milyon 93 bin 622 megavatsaat oldu.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:41
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de, dünkü veriler ışığında günlük elektrik üretimi 1 milyon 95 bin 384 megavatsaat olarak kaydedildi. Aynı gün içinde tüketim ise 1 milyon 93 bin 622 megavatsaat olurken, ülke enerji arz ve talebini dengede tuttu.

Tüketim Zamanlaması

Dün en yüksek elektrik tüketimi, saat 15.00'te 53 bin 724 megavatsaat ile gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 07.00'de 35 bin 237 megavatsaat seviyesine düştü.

Üretim Kaynakları

Gün içinde elektrik üretiminde en fazla paya sahip olan kaynaklar şunlardır:

  • Doğal Gaz Santralleri: %25,9
  • İthal Kömür Santralleri: %22
  • Barajlı Hidroelektrik Santralleri: %13,7

İthalat ve İhracat Rakamları

Türkiye, dünkü süreçte toplam 14 bin 703 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 12 bin 800 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar