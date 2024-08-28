Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de, dünkü veriler ışığında günlük elektrik üretimi 1 milyon 95 bin 384 megavatsaat olarak kaydedildi. Aynı gün içinde tüketim ise 1 milyon 93 bin 622 megavatsaat olurken, ülke enerji arz ve talebini dengede tuttu.

Tüketim Zamanlaması

Dün en yüksek elektrik tüketimi, saat 15.00'te 53 bin 724 megavatsaat ile gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 07.00'de 35 bin 237 megavatsaat seviyesine düştü.

Üretim Kaynakları

Gün içinde elektrik üretiminde en fazla paya sahip olan kaynaklar şunlardır:

Doğal Gaz Santralleri: %25,9

%25,9 İthal Kömür Santralleri: %22

%22 Barajlı Hidroelektrik Santralleri: %13,7

İthalat ve İhracat Rakamları

Türkiye, dünkü süreçte toplam 14 bin 703 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 12 bin 800 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.