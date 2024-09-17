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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de elektrik üretimi ve tüketimi verileri açıklandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:19
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'de 15 Ekim 2023 tarihi itibarıyla günlük elektrik üretimi 956 bin 937 megavatsaat, tüketim ise 959 bin 393 megavatsaat olarak kaydedildi. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından sağlanan verilere göre, en yüksek elektrik tüketiminin gerçekleştiği saat 15:00'te 47 bin 245 megavatsaat tüketim sağlanırken, en düşük tüketim ise 05:00'te 30 bin 358 megavatsaat olarak belirlendi.

Üretim Kaynakları

Dün gerçekleştirilen elektrik üretiminde, ithal kömür santralleri yüzde 25’lik pay ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 22,3 ile doğal gaz santralleri bulunurken, %13,8 ile linyit santralleri üçüncü sırayı aldı. Bu veriler, Türkiye’nin enerji üssü olma yolundaki çabalarını continue etmektedir.

İthalat ve İhracat Verileri

Türkiye, 15 Ekim 2023 tarihinde toplamda 14 bin 593 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 17 bin 53 megavatsaat elektrik de ithal etti. Bu durum, Türkiye'nin elektrik ticaretinin önemli boyutlarda sürdüğünü göstermektedir.

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