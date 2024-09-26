Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün, 935 bin 920 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi, tüketim ise 923 bin 615 megavatsaat olarak belirlendi.

Tüketimdeki Zaman Dilimleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin açıkladığı verilere göre, en yüksek elektrik tüketimi 15.00'te 44 bin 800 megavatsaat ile gerçekleşirken, en düşük tüketim 05.00'te 30 bin 110 megavatsaat olarak kaydedildi.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde ithal kömür santralleri yüzde 25,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 22,8 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Dün, Türkiye 14 bin 262 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 1,958 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.