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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 908 bin 548 MWh, tüketimi ise 897 bin 155 MWh olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:13
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de bir önceki gün, toplam 908 bin 548 megavatsaat elektrik üretildi.

Tüketim ise 897 bin 155 megavatsaat olarak belirlendi. Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin verilerine göre, gün içerisinde en yüksek elektrik tüketimi 18.00'de 42 bin 541 megavatsaat ile kaydedilirken, en düşük tüketim 05.00'te 30 bin 98 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Üretimde öncelikli kaynaklar arasında doğal gaz santralleri %24,8 paya sahipken, bunu ithal kömür %23,8 ve barajlı hidroelektrik santralleri %13,1 ile takip etti.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, bir gün içerisinde toplam 14 bin 914 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 3 bin 528 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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