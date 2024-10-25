Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 924 bin 469 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 97 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dünkü en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 258 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 963 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Elektrik Üretiminde Dağılım

Günlük bazda elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 24,3 payla ithal kömür santralleri yer alırken, bunu yüzde 18,2 ile doğal gaz ve yüzde 16 ile rüzgar santralleri izledi.

Ticaret Verileri

Türkiye, dünkü verilere göre 15 bin 843 megavatsaat elektrik ihracatı ve 369 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.