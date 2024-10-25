DOLAR
34,19 -0,22%
EURO
37,16 -0,05%
ALTIN
3.010,97 -0,03%
BITCOIN
2.314.984,66 0,75%

Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Dün Türkiye'de elektrik üretimi 924 bin 469 megavatsaat, tüketim ise 909 bin 97 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:07
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 924 bin 469 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 97 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dünkü en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 258 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 963 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Elektrik Üretiminde Dağılım

Günlük bazda elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 24,3 payla ithal kömür santralleri yer alırken, bunu yüzde 18,2 ile doğal gaz ve yüzde 16 ile rüzgar santralleri izledi.

Ticaret Verileri

Türkiye, dünkü verilere göre 15 bin 843 megavatsaat elektrik ihracatı ve 369 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanı Bolat'tan BRICS+ Toplantısı Değerlendirmesi
2
Borsa İstanbul'da Düşüş Başladı
3
Petrol Fiyatlarında Dalgalanma: Brent 74,33 Dolar
4
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu
5
Hükümetten emekli maaşlarına son dokunuş! Gece yarısı müjde geldi!
6
Faiz indirimi için tarih verildi! Ekonomiyi kasıp kavuracak: ABD'li banka duyurdu
7
Kredi kartı kullananların bundan haberi dahi yok! Hesabınızdan 1500 TL çekilebilir: İşte nedeni

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor