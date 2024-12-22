Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye, dünü 968 bin 650 megavatsaat elektrik üretimi ile kapadı. Tüketim ise 956 bin 493 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlanan günlük raporla ortaya kondu.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri

Saatlik bazda, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 988 megavatsaat ile saat 19.00'da tespit edilirken, en düşük tüketim ise 32 bin 660 megavatsaat ile 05.00'te kaydedildi.

Elektrik Üretimindeki Başlıca Kaynaklar

Günlük üretimde ilk sırayı, yüzde 23,3 ile ithal kömür santralleri aldı. Bunu, yüzde 23,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,1 ile rüzgar santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye'nin dün gerçekleştirdiği elektrik ihracatı 15 bin 198 megavatsaat, elektrik ithalatı ise 3 bin 41 megavatsaat olarak kaydedildi.