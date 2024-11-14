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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu: 944 Bin Megavatsaat Üretim

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 944 bin 341 megavatsaat, tüketimi ise 928 bin 222 megavatsaat olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 09:25
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu: 944 Bin Megavatsaat Üretim

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye, dün günlük bazda 944 bin 341 megavatsaat elektrik üretirken, tüketim 928 bin 222 megavatsaat olarak kaydedildi. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 568 megavatsaat ile 18.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 30 bin 955 megavatsaat ile 05.00'te belirlendi.

Üretimdeki Dağılım

Dün gerçekleştirilen elektrik üretiminde ilk sırayı doğal gaz santralleri %30,7 payla alırken, ardından %25,5 ile ithal kömür santralleri ve %13 ile linyit santralleri geldi.

İthalat ve İhracat Verileri

Ayrıca, Türkiye dün 16 bin 940 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 865 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu: 944 Bin Megavatsaat Üretim

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