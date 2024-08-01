Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün gerçekleştirilen elektrik üretimi ve tüketimiyle ilgili detaylı veriler açıklandı. 1 milyon 133 bin 164 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, tüketim ise 1 milyon 127 bin 691 megavatsaat olarak kaydedildi.

Tüketim Zamanları

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre, en yüksek elektrik tüketimi 15:00’te 54 bin 118 megavatsaat ile gerçekleşti. Tüketimdeki en düşük rakam ise 07:00’de 36 bin 790 megavatsaat olarak belirlendi.

Üretim Kaynakları

Günlük bazda elektrik üretiminde en büyük paya sahip olan kaynak doğal gaz santralleri, %22,9 oranıyla ilk sırada yer almakta. Bunu %20,5 ile ithal kömür santralleri ve %15,1 ile rüzgar santralleri izliyor.

İthalat ve İhracat Rakamları

Dün Türkiye, 13 bin 684 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 7 bin 797 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi. Bu rakamlar, Türkiye'nin enerji talebi ve arzı arasındaki dengeyi göstermektedir.