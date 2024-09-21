Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de, dün 923 bin 713 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 927 bin 743 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlandı.

Tüketim Zaman Dilimleri

Dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 919 megavatsaatle saat 16.00'da gerçekleşti. Tüketimdeki en düşük rakam ise 31 bin 113 megavatsaat ile saat 05.00'te ölçüldü.

Elektrik Üretiminde Kaynak Dağılımı

Elektrik üretiminde en büyük paya sahip olan kaynak ithal kömür santralleri oldu ve bu santraller, toplam üretimin %24,97'sini sağladı. Bunu doğal gaz %16,2 ve barajlı hidroelektrik santralleri %14,05 ile izledi.

İthalat ve İhracat Verileri

Dün, Türkiye 12 bin 877 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 16 bin 925 megavatsaat elektrik ithal etti. Bu durum, Türkiye'nin enerji alışverişinin dinamiklerini göstermektedir.