Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'nin Günlük Elektrik Verileri Açıklandı

Türkiye'de dün günlük elektrik üretimi 1 milyon 35 bin 119 megavatsaat, tüketimi ise 1 milyon 20 bin 4 megavatsaat olarak kaydedildi. Veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlandı.

Tüketim Saatleri

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 650 megavatsaat ile 12.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 33 bin 38 megavatsaat ile 05.00'te oldu.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde ilk sırayı doğal gaz santralleri yüzde 33 ile alırken, bunu ithal kömür santralleri yüzde 22,7 ve barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 14,7 oranlarıyla takip etti.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün 15 bin 511 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 396 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.