Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün elektrik üretimi 995 bin 745 MWh, tüketimi ise 982 bin 539 MWh olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:08
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün, 997 bin 745 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı gün, elektrik tüketimi ise 982 bin 539 megavatsaat olarak gerçekleşti. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlandı.

Saatlik Tüketim Değişimleri

Dün saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi, 18.00'de 46 bin 669 megavatsaat ile kaydedilirken, en düşük tüketim ise 05.00'te 32 bin 698 megavatsaat olarak belirlendi.

Elektrik Üretiminde Başlıca Kaynaklar

Günlük elektrik üretiminde öncelikli kaynak %25 ile doğal gaz santralleri oldu. İkinci sırada %23.5 ile ithal kömür santralleri, üçüncü sırada ise %12.5 ile rüzgar santralleri yer aldı.

İthalat ve İhracat Durumu

Türkiye, dün 13 bin 858 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 682 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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