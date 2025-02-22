Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Dün Türkiye'de 1 milyon 57 bin 620 megavatsaat elektrik üretimi, 1 milyon 44 bin 829 megavatsaat tüketim gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 10:27
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dünden gelen veriler, ülke genelinde günlük bazda 1 milyon 57 bin 620 megavatsaat elektrik üretildiğini, buna karşın 1 milyon 44 bin 829 megavatsaat elektrik tüketildiğini göstermektedir.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin raporuna göre, saatlik bazda dünkü en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 907 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 498 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Elektrik üretiminin kaynaklarına bakıldığında, doğal gaz santralleri yüzde 23,9 ile ilk sırada yer almakta. Bunu yüzde 22,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,8 ile rüzgar santralleri takip ediyor.

İhracat ve İthalat Verileri

Ülke, dün itibarıyla toplam 13 bin 181 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 391 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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