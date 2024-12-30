Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 884 Bin MWh Üretildi

Türkiye'de günlük elektrik üretimi ve tüketim verileri açıklandı. dün 884 bin 859 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 547 megavatsaat olarak kaydedildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 847 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 173 megavatsaat ile 06.00'da gerçekleşti.

Üretimdeki Dağılım

Günlük elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 26,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,1 ile rüzgar santralleri ve yüzde 14 ile doğal gaz santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün 20 bin 417 megavatsaat elektrik ihracatı, 105 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.